В.Гройсман заявил, что правительство сделает все для укрепления украинского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что все будет делать на государственном уровне для укрепления украинского языка. Об этом он сегодня заявил во время выступления перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия", передает корреспондент УНН.
"Я считаю, что наша с вами задача укреплять нашу государственность, в том числе и с помощью укрепления нашего языка. Поэтому я все буду делать для того, чтобы принимались необходимые решения на государственном уровне для укрепления украинского языка", - подчеркнул глава правительства.
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Ранее В.Гройсман заявил, что гордится тем, что мы имеем такой прекрасный государственный язык.