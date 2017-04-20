В.Гройсман заявил, что правительство сделает все для укрепления украинского языка

"Я считаю, что наша с вами задача укреплять нашу государственность, в том числе и с помощью укрепления нашего языка. Поэтому я все буду делать для того, чтобы принимались необходимые решения на государственном уровне для укрепления украинского языка", - подчеркнул глава правительства.

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Ранее В.Гройсман заявил, что гордится тем, что мы имеем такой прекрасный государственный язык.