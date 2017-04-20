В.Гройсман заявил, что правительство сделает все для укрепления украинского языка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37338 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101362 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154486 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115604 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116035 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112270 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104090 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107012 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103516 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153094 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В.Гройсман заявил, что правительство сделает все для укрепления украинского языка

В.Гройсман заявил, что правительство сделает все для укрепления украинского языка

Киев  •  УНН

 • 13019 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что все будет делать на государственном уровне для укрепления украинского языка. Об этом он сегодня заявил во время выступления перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия", передает корреспондент УНН.

"Я считаю, что наша с вами задача укреплять нашу государственность, в том числе и с помощью укрепления нашего языка. Поэтому я все буду делать для того, чтобы принимались необходимые решения на государственном уровне для укрепления украинского языка", - подчеркнул глава правительства.

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Ранее В.Гройсман заявил, что гордится тем, что мы имеем такой прекрасный государственный язык.

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