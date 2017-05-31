В.Гройсман заявив, що категорично проти продажу землі великим холдингам і іноземцям
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман категорично проти продажу землі великим холдингам і іноземцям. Про це він заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Не треба продавати землю великим холдингам, я категорично заперечую, ні іноземцям”, — сказав В.Гройсман.
Він зазначив, що на сьогодні 7 млн українців володіють своєю землею.
В.Гройсман зауважив, що власники паїв і фермери не проти продажу-купівлі землі.
“Треба провести дискусію, пояснити, зробити всі запобіжники, щоб ніхто нікого не знервував і зробити, щоб українець українцю міг продати землю”, — сказав Прем’єр.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман, коментуючи земельну реформу, заявив, що не можна продавати в одні руки більше 200 га.