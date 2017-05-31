В.Гройсман заявил, что категорически против продажи земли крупным холдингам и иностранцам
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман категорически против продажи земли крупным холдингам и иностранцам. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
“Не надо продавать землю крупным холдингам, я категорически против, ни иностранцам”, — сказал В.Гройсман.
Он отметил, что на сегодня 7 млн украинцев владеют своей землей.
В.Гройсман заметил, что владельцы паев и фермеры не против купли-продажи земли.
“Надо провести дискуссию, объяснить, сделать все предохранители, чтобы никто никого не нервировал и сделать, чтобы украинец украинцу мог продать землю”, — сказал Премьер.
Как сообщал УНН, В.Гройсман, комментируя земельную реформу, заявил, что нельзя продавать в одни руки более 200 га.