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В.Гройсман завтра відвідає Житомирщину

В.Гройсман завтра відвідає Житомирщину

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 березня. УНН. 30 березня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить робочу поїздку у Житомирську область, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА, передає УНН.

Офіційний розклад візиту очільника уряду на Житомирщину наразі не повідовляється.

З власних джерел кореспондент УНН дізнався, що Прем’єр-міністр відвідає обласну лікарню, кілька прилеглих до Житомира сіл, а також буде на ефірі на місцевому обласному телебаченні.

Нагадаємо, 29 березня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном та обговорив реформи в Україні.

Українські Національні Новини

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