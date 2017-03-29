В.Гройсман завтра відвідає Житомирщину
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 березня. УНН. 30 березня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить робочу поїздку у Житомирську область, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА, передає УНН.
Офіційний розклад візиту очільника уряду на Житомирщину наразі не повідовляється.
З власних джерел кореспондент УНН дізнався, що Прем’єр-міністр відвідає обласну лікарню, кілька прилеглих до Житомира сіл, а також буде на ефірі на місцевому обласному телебаченні.
Нагадаємо, 29 березня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном та обговорив реформи в Україні.