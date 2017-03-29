В.Гройсман завтра посетит Житомирскую область
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 марта. УНН. 30 марта Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с рабочей поездкой поситит Житомирскую область, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, передает УНН.
Официальный расписание визита главы правительства в Житомирскую область пока не сообщается
Из собственных источников корреспондент УНН узнал, что премьер-министр посетит областную больницу, несколько прилегающих к Житомира сел, а также будет на эфире на местном областном телевидении.
Напомним, 29 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и обсудил реформы в Украине .