В.Гройсман завтра посетит Житомирскую область

Официальный расписание визита главы правительства в Житомирскую область пока не сообщается

Из собственных источников корреспондент УНН узнал, что премьер-министр посетит областную больницу, несколько прилегающих к Житомира сел, а также будет на эфире на местном областном телевидении.

Напомним, 29 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и обсудил реформы в Украине .