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12:58 • 39631 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 103211 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 138524 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 143967 просмотра

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11 марта, 14:12 • 131989 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121987 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107120 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Гройсман завтра посетит Житомирскую область

В.Гройсман завтра посетит Житомирскую область

Киев • УНН

 • 10399 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 марта. УНН. 30 марта Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с рабочей поездкой поситит Житомирскую область, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, передает УНН.

Официальный расписание визита главы правительства в Житомирскую область пока не сообщается

Из собственных источников корреспондент УНН узнал, что премьер-министр посетит областную больницу, несколько прилегающих к Житомира сел, а также будет на эфире на местном областном телевидении.

Напомним, 29 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и обсудил реформы в Украине .

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