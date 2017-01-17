В.Гройсман: завдання уряду та Міносвіти – осучаснення навчальних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Завдання Уряду та Міністерства освіти залишається осучаснення закладів освіти та оновлення навчальних програм. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час спільного з Міністром освіти України Лілією Гриневич робочого візиту до Чернігівської області, передає кореспондент УНН.
"Завдання Уряду і Міністерства освіти – повна модернізація навчальних програм і надання сучасного обладнання для закладів освіти", - сказав прем’єр.
Також він нагадав, що у 2017 році заробітня плата вчителів зросте на 50%.
Нагадаємо, під час робочого візиту до Чернігівської обалсті голова Уряду ознайомиться з навчально-матеріальною базою Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді та Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування, де поспілкується з педагогічним колективом навчального закладу.