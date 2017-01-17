В.Гройсман: завдання уряду та Міносвіти – осучаснення навчальних закладів

"Завдання Уряду і Міністерства освіти – повна модернізація навчальних програм і надання сучасного обладнання для закладів освіти", - сказав прем’єр.

Також він нагадав, що у 2017 році заробітня плата вчителів зросте на 50%.

Нагадаємо, під час робочого візиту до Чернігівської обалсті голова Уряду ознайомиться з навчально-матеріальною базою Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді та Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування, де поспілкується з педагогічним колективом навчального закладу.