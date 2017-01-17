В.Гройсман: Задача Правительства и Минобразования - осовременивание учебных заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Задачей Правительства и Министерства образования остается осовременивание учебных заведений и обновление учебных программ. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время совместного с Министром образования Украины Лилией Гриневич рабочего визита в Черниговскую область, передает корреспондент УНН.
"Задача правительства и Министерства образования - полная модернизация учебных программ и предоставление современного оборудования для учебных заведений", - сказал премьер.
Также он напомнил, что в 2017 году заработная плата учителей вырастет на 50%.
Напомним, во время рабочего визита в Черниговскую область председатель Правительства ознакомится с учебно-материальной базой Черниговского областного педагогического лицея для одаренной сельской молодежи и Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания, где пообщается с педагогическим коллективом учебного заведения.