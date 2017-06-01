В.Гройсман: запущено енергоблок №2 Зміївської ТЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні було запущено енергоблок номер 2 Зміївської теплової електростанції. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив у Twitter, передає УНН.
“Виконана ще одна обіцянка і, випереджаючи всі графіки, запущено в роботу енергоблок №2 Зміївської ТЕС, який вже працює на газовому вугіллі,” — написав В.Гройсман.
Нагадаємо, у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості 19 квітня повідомляли, що Трипільська та Зміївська ТЕС працюють в режимі “гарячого очікування” і будуть готові включитися в енергосистему по команді диспетчера ринку.