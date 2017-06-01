В.Гройсман: запущен энергоблок №2 Змиевской ТЭС

"Выполненная еще одно обещание и, опережая все графики, запущен в работу энергоблок №2 Змиевской ТЭС, который уже работает на газовом угле", - написал В.Гройсман.

Напомним, в Министерстве энергетики и угольной промышленности 19 апреля сообщалось, что морские и Змиевская ТЭС работают в режиме "горячего ожидания" и будут готовы включиться в энергосистему по команде диспетчера рынке.