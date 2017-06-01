В.Гройсман: запущен энергоблок №2 Змиевской ТЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня была запущена энергоблок номер 2 Змиевской тепловой электростанции. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в Twitter, передает УНН.
"Выполненная еще одно обещание и, опережая все графики, запущен в работу энергоблок №2 Змиевской ТЭС, который уже работает на газовом угле", - написал В.Гройсман.
Напомним, в Министерстве энергетики и угольной промышленности 19 апреля сообщалось, что морские и Змиевская ТЭС работают в режиме "горячего ожидания" и будут готовы включиться в энергосистему по команде диспетчера рынке.