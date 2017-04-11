В.Гройсман запевнив, що не створює свою політсилу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що наразі не займається питанням створення своєї політичної сили. Про це він сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"У експертів є багато креативних думок. І вони, щоб підтримувати інтерес до себе, подають різні варіанти іпотетичних створень... Але я точно зараз цим питанням (створенням своєї політсили - ред.) не займаюся", - сказав Голова уряду.
Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня Прем'єр-міністр України В.Гройсман заявив, що не планує брати участь у президентських виборах як кандидат на цю посаду. Він також наголосив, що він хоче, використовуючи як інструмент посаду Прем’єр-міністра, змінити ситуацію в країні.
Як повідомляв УНН, за словами В.Гройсмана, на сьогодні не обговорювалося коаліцією питання про переформуватування уряду.