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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 95866 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114708 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173316 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127161 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123230 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116120 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106398 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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В.Гройсман заверил, что не создает свою политсилу

В.Гройсман заверил, что не создает свою политсилу

Киев  •  УНН

 • 10076 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что пока не занимается вопросом создания своей политической силы. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"У экспертов есть много креативных мыслей. И они, чтобы поддерживать интерес к себе, подают различные варианты ипотетичних созданий ... Но я точно сейчас этим вопросом (созданием своей политсилы - ред.) не занимаюсь", - сказал председатель правительства.

Напомним, сегодня, 11 апреля Премьер-министр Украины В.Гройсман заявил, что не планирует участвовать в президентских выборах в качестве кандидата на эту должность. Он также отметил, что он хочет, используя в качестве инструмента должность Премьер-министра, изменить ситуацию в стране.

Как сообщал УНН, по словам В.Гройсмана, на сегодня не обсуждался коалицией вопрос о переформатировании правительства.

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