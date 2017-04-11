В.Гройсман заверил, что не создает свою политсилу

"У экспертов есть много креативных мыслей. И они, чтобы поддерживать интерес к себе, подают различные варианты ипотетичних созданий ... Но я точно сейчас этим вопросом (созданием своей политсилы - ред.) не занимаюсь", - сказал председатель правительства.

Напомним, сегодня, 11 апреля Премьер-министр Украины В.Гройсман заявил, что не планирует участвовать в президентских выборах в качестве кандидата на эту должность. Он также отметил, что он хочет, используя в качестве инструмента должность Премьер-министра, изменить ситуацию в стране.

Как сообщал УНН, по словам В.Гройсмана, на сегодня не обсуждался коалицией вопрос о переформатировании правительства.