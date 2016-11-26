В.Гройсман закликав запалити свічку на знак пам’яті про жертв Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав українців запалити свічку на знак пам’яті про жертв Голодомору. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні Україна з болем згадує жертв Голодомору. Ніколи знову це не має повторитись! Світ має знати страшну правду про події 1932-1933 років. Запалімо свічку пам’яті про загиблих. Шануємо, пам’ятаємо!” - написав В.Гройсман.
Нагадаємо, В.Гройсман у Будапешті вшанував пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко сьогодні візьме участь у заходах до Дня пам’яті жертв голодоморів.