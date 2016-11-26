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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 84835 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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В.Гройсман закликав запалити свічку на знак пам’яті про жертв Голодомору

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав українців запалити свічку на знак пам’яті про жертв Голодомору. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

В.Гройсман закликав запалити свічку на знак пам’яті про жертв Голодомору

“Сьогодні Україна з болем згадує жертв Голодомору. Ніколи знову це не має повторитись! Світ має знати страшну правду про події 1932-1933 років. Запалімо свічку пам’яті про загиблих. Шануємо, пам’ятаємо!” - написав В.Гройсман.

Нагадаємо, В.Гройсман у Будапешті вшанував пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко сьогодні візьме участь у заходах до Дня пам’яті жертв голодоморів.

 

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