В.Гройсман закликав запалити свічку на знак пам’яті про жертв Голодомору

“Сьогодні Україна з болем згадує жертв Голодомору. Ніколи знову це не має повторитись! Світ має знати страшну правду про події 1932-1933 років. Запалімо свічку пам’яті про загиблих. Шануємо, пам’ятаємо!” - написав В.Гройсман.

Нагадаємо, В.Гройсман у Будапешті вшанував пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко сьогодні візьме участь у заходах до Дня пам’яті жертв голодоморів.