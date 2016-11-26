В.Гройсман призвал зажечь свечу в память о жертвах Голодомора

"Сегодня Украина с болью вспоминает жертв Голодомора. Никогда снова это не должно повториться! Мир должен знать страшную правду о событиях 1932-1933 годов. Зажжем свечу в память о погибших. Чтим, помним!", - Написал В.Гройсман.

Напомним, В.Гройсман в Будапеште почтил память жертв Голодомора в Украине 1932-1933 гг.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко сегодня примет участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв голодоморов.