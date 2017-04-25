В.Гройсман закликав належно організувати роботу з видачі ID-паспортів

"Дуже важливо належним чином організувати роботу Державної міграційної служби. Найближчим часом буде запроваджений безвізовий режим. У нас є домовленості, зокрема, з Туреччиною про те, що вони будуть визнавати наші ID-картки внутрішні. Це означає, що людям, які хочуть отримати нові паспорти або ID-картки, це має бути абсолютно доступно", - наголосив він.

Нагадаємо, українцям вже видали більше трьох мільйонів біометричних паспортів.