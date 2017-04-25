В.Гройсман закликав належно організувати роботу з видачі ID-паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що потрібно належно організувати роботу Державної міграційної служби щодо видачі біометричних паспортів і ID-карток. Про це він сьогодні сказав під час колегії Міністерства внутрішніх справ, передає кореспондент УНН.
"Дуже важливо належним чином організувати роботу Державної міграційної служби. Найближчим часом буде запроваджений безвізовий режим. У нас є домовленості, зокрема, з Туреччиною про те, що вони будуть визнавати наші ID-картки внутрішні. Це означає, що людям, які хочуть отримати нові паспорти або ID-картки, це має бути абсолютно доступно", - наголосив він.
Нагадаємо, українцям вже видали більше трьох мільйонів біометричних паспортів.