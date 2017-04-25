В.Гройсман призвал надлежащим образом организовать работу по выдаче ID-паспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что нужно должным образом организовать работу Государственной миграционной службы относительно выдачи биометрических паспортов и ID-карт. Об этом он сказал во время коллегии Министерства внутренних дел, передает корреспондент УНН.
"Очень важно правильно организовать работу Государственной миграционной службы. В ближайшее время будет введен безвизовый режим. У нас есть договоренности, в частности, с Турцией о том, что они будут признавать наши ID-карты внутренние. Это значит, что людям, которые хотят получить новые паспорта или ID-карты, это должно быть абсолютно доступно", - подчеркнул он.
Напомним, украинцам уже выдали более трех миллионов биометрических паспортов.