В.Гройсман закликав міністрів підсилити свої відомства професійними кадрами
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав міністрів інституційно підсилювати свої відомства професійними кадрами і виконувати євроінтеграційний план. Про це він заявив під час засідання Уряду, передає кореспондент УНН.
"Я можу підкреслити тільки одну річ - Угода буде виконана і тут не має бути ніякого сумніву",- сказав В.Гройсман.
За його словами, тут виникає питання відповідальності міністрів.
"Що стосується інституційного посилення Секретаріату Кабміну, я абсолютно спокійний, це завдання буде виконано, воно вже виконується і буде виконано на достатньо серйозному рівні",- сказав він.
Він закликав міністрів інституційно підсилювати також свої відомства і запрошувати на роботу професійні кадри.
"Я вважаю, що тут питання персональної відповідальності міністра має надзвичайно важливе значення. Хто не впорався, той просто не має необхідної компетенції для того, щоб виконати ці завдання. Хто не впорався з європейською інтеграцією, виконанням плану своєї компетенції, той слабак",- сказав В.Гройсман.
Нагадаємо, уряд до кінця року реформує дев'ять міністерств і залучить 1 тис. нових фахівців до роботи.