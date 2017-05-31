В.Гройсман призвал министров усилить свои ведомства профессиональными кадрами
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал министров институционально усиливать свои ведомства профессиональными кадрами и выполнять евроинтеграционный план. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Я могу подчеркнуть только одну вещь - Соглашение будет выполнена и здесь не должно быть никакого сомнения", - сказал В.Гройсман.
По его словам, здесь возникает вопрос ответственности министров.
"Что касается институционального усиления Секретариата Кабмина, я абсолютно спокоен, эта задача будет выполнена, оно уже выполняется и будет выполнено на достаточно серьезном уровне", - сказал он.
Он призвал министров институционально усиливать и свои ведомства и приглашать на работу профессиональные кадры.
"Я считаю, что здесь вопрос ответственности министра имеет чрезвычайно важное значение. Кто не справился, то просто не имеет необходимой компетенции для того, чтобы выполнить эти задачи. Кто не справился с европейской интеграцией, с выполнением плана своей компетенции, тот слабак", - сказал В.Гройсман.
Напомним, правительство до конца года реформирует девять министерств и привлечет 1 тыс. Новых специалистов к работе.