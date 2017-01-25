В.Гройсман: Єдиний публічний реєстр відшкодування ПДВ подолає зловживання в цій сфері

“Це дуже важливе рішення, бо це завжди було питання можливості для зловживань”, — зазначив він під час розгляду проекту постанови Кабінету Міністрів “Про затвердження Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість” на засіданні Уряду у середу.

В.Гройсман також зауважив, що ухвалена Парламентом ініціатива Уряду про зміни до податкового законодавства (законопроект №5368) дає можливість сьогодні Міністерству фінансів України запровадити зовсім інший порядок адміністрування податків.

“Ми вважаємо, що це є абсолютно правильний крок”, — додав Прем'єр.