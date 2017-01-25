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В.Гройсман: Єдиний публічний реєстр відшкодування ПДВ подолає зловживання в цій сфері

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Запровадження Єдиного публічного Реєстру відшкодування ПДВ дозволить подолати можливості для зловживань у цій сфері і підвищити відкритість перед бізнесом. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман засіданні уряду у середу, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.

“Це дуже важливе рішення, бо це завжди було питання можливості для зловживань”, — зазначив він під час розгляду проекту постанови Кабінету Міністрів “Про затвердження Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість” на засіданні Уряду у середу.

В.Гройсман також зауважив, що ухвалена Парламентом ініціатива Уряду про зміни до податкового законодавства (законопроект №5368) дає можливість сьогодні Міністерству фінансів України запровадити зовсім інший порядок адміністрування податків.

“Ми вважаємо, що це є абсолютно правильний крок”, — додав Прем'єр.

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