В.Гройсман: Единый публичный реестр возмещения НДС преодолеет злоупотребления в этой сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Введение Единого публичного реестра возмещения НДС позволит преодолеть возможности для злоупотреблений в этой сфере и повысить открытость перед бизнесом. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Это очень важное решение, потому что это всегда был вопрос возможности для злоупотреблений", — отметил он во время рассмотрения проекта постановления Кабинета Министров "Об утверждении Порядка ведения Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость" на заседании Правительства в среду.
В.Гройсман также отметил, что принятая Парламентом инициатива Правительства по изменению налогового законодательства (законопроект №5368) дает возможность сегодня Министерству финансов Украины ввести совсем другой порядок администрирования налогов.
"Мы считаем, что это абсолютно правильный шаг", — добавил Премьер.