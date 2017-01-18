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В.Гройсман візьме відпустку наприкінці тижня через свій день народження

В.Гройсман візьме відпустку наприкінці тижня через свій день народження

Київ • УНН

 • 6981 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман візьме традиційну відпустку на кілька днів наприкінці тижня через свій день народження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Прем’єр-міністра Дмитро Столярчук, передає УНН.

"З радянських часів у нас склалась погана традиція, коли в День народження високопосадавця всі йдуть його вітати лише заради того, щоб відмітитись - "засвідчити сою повагу". Чим вища посада, тим довша черга. Володимир Гройсман давно вирішив, що цю традицію треба ламати. Багато років тому, тоді ще міський голова Вінниці започаткував свою традицію - брати відпустку на цей день і проводити його тільки у родинному колі. Не був винятком і минулий рік, коли Володимир Гройсман працював уже в Парламенті, не стане винятком і цей рік. Тож наприкінці цього тижня Прем'єр на декілька днів візьме традиційну відпустку і, як завжди, ці дні проведе його в кругу сім’ї. А з понеділка повернеться до виконання своєї повсякденної роботи", - повідомив прес-секретар.

Зазначимо, В.Гройсман святкуватиме свій день народження 20 січня, цього року прем’єру виповниться 39 років.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман привітав українців із другим Святвечором.

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