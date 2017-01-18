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В.Гройсман возьмет отпуск в конце недели в связи со своим днем рождения

В.Гройсман возьмет отпуск в конце недели в связи со своим днем рождения

Киев • УНН

 • 6981 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возьмет традиционный отпуск на несколько дней в конце недели в связи со своим днем рождения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Премьер-министра Дмитрий Столярчук, передает УНН.

"С советских времен у нас сложилась плохая традиция, когда в День рождения высокопоставленного чиновника все идут его приветствовать только ради того, чтобы отметиться - "засвидетельствовать свое уважение". Чем выше должность, тем длиннее очередь. Владимир Гройсман давно решил, что эту традицию надо ломать. Много лет назад, тогда еще мэр Винницы начал свою традицию - брать отпуск на этот день и проводить его только в семейном кругу. Не был исключением и прошлый год, когда Владимир Гройсман работал уже в парламенте, не станет исключением и этот год. Поэтому в конце этой недели Премьер на несколько дней возьмет традиционный отпуск и, как всегда, эти дни проведет его в кругу семьи. А с понедельника вернется к выполнению своей повседневной работы", - сообщил пресс-секретарь.

Отметим, В.Гройсман будет праздновать свой день рождения 20 января, в этом году Премьеру исполнится 39 лет.

Как сообщал УНН, В.Гройсман поздравил украинцев со вторым Сочельником.

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