В.Гройсман виступив за швидше реформування "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступив за пришвидшення реформування НАК "Нафтогаз Україна". Про це він сказав на підсумковій прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Я би хотів, якщо чесно, щоб НАК швидше реформувався. Щоби швидше відбулося розділення транспортування газу, добування і купівлі-продажу газу в країні", - сказав він.
Прем'єр також наполягає на швидшому створені ринку газу.
Нагадаємо, уряд очікує, що Рада до липня ухвалить ключові реформи.