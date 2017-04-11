В.Гройсман выступил за ускоренное реформирования "Нафтогаза"

"Я бы хотел, если честно, чтобы НАК быстрее реформировался. Чтобы быстрее произошло разделение транспортировки газа, добычи и купли-продажи газа в стране", - сказал он.

Премьер также настаивает на скорейшем создании рынка газа.

Напомним, правительство ожидает, что Рада до июля примет ключевые реформы.