В.Гройсман выступил за ускоренное реформирования "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за ускорение реформирования НАК "Нафтогаз Украины". Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Я бы хотел, если честно, чтобы НАК быстрее реформировался. Чтобы быстрее произошло разделение транспортировки газа, добычи и купли-продажи газа в стране", - сказал он.
Премьер также настаивает на скорейшем создании рынка газа.
Напомним, правительство ожидает, что Рада до июля примет ключевые реформы.