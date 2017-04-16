В.Гройсман: вірю, що сьогодні відроджується і Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав українців з Великоднем, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
“Воскресіння Христове символізує перемогу життя над смертю, добра над злом. У цей день торжествує любов та милосердя, серця людей сповнюються найкращими почуттями, а прагнення і мрії отримують нове життя і надихають на нові досягнення”, — йдеться у привітанні.
Прем’єр зазначив, що вірить і у відродження України.
“Я твердо вірю, що сьогодні відроджується і Україна. Нам вдалося зупинити економічну кризу та закласти основу для подальшого розвитку. Наша країна невпинно реформується і подальші перетворення лише наближатимуть той час, коли ми станемо розвинутим європейським суспільством. Головне — це віра у власні сили та бажання змінюватися і змінювати світ навколо”, — зазначив В.Гройсман.
Він привітав усіх українців з Великоднем та побажав міцного здоров’я, добробуту, злагоди.
“Нехай віра, надія і любов сповнюють Ваші серця, а в нашій країні панують мир, свобода та процвітання! Христос воскрес!” — зазначив Прем’єр.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко привітав український народ з Великоднем.