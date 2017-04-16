В.Гройсман: верю, что сегодня возрождается и Украина

“Воскресение Христово символизирует победу жизни над смертью, добра над злом. В этот день торжествует любовь и милосердие, сердца людей наполняются лучшими чувствами, а стремление и мечты обретают новую жизнь и вдохновляют на новые достижения”, — говорится в поздравлении.

Премьер отметил, что верит и в возрождение Украины.

“Я твердо верю, что сегодня возрождается и Украина. Нам удалось остановить экономический кризис и заложить основу для дальнейшего развития. Наша страна постоянно реформируется и дальнейшие преобразования будут только приближать то время, когда мы станем развитым европейским обществом. Главное — это вера в собственные силы и желание меняться и менять мир вокруг”, — отметил В.Гройсман.

Он поздравил всех украинцев с Пасхой и пожелал крепкого здоровья, благополучия, согласия.

“Пусть вера, надежда и любовь наполняют Ваши сердца, а в нашей стране царят мир, свобода и процветание! Христос воскрес!” - отметил Премьер.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с Пасхой.