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В.Гройсман вилітає на місце НС на складі боєприпасів на Харківщині (доповнено)

Київ • УНН

 • 12132 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилітає на місце надзвичайної ситуації на складі боєприпасів на Харківщині. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні зранку отримав інформацію про вибухи на складі боєприпасів під Харковом. На постійному зв'язку з військовими, керівництвом ДСНС, керівництвом ОДА, які координують заходи з ліквідації цієї надзвичайної ситуації та евакуації мешканців прилеглих населених пунктів. Зараз вилітаю на місце. Головне - забезпечити безпеку громадян", - зазначив В.Гройсман.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.

Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".

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