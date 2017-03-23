В.Гройсман вылетает на место ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области (дополнено)

"Сегодня утром получил информацию о взрывах на складе боеприпасов под Харьковом. На постоянной связи с военными, руководством ГосЧС, руководством ОГА, которые координируют мероприятия по ликвидации этой чрезвычайной ситуации и эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. Сейчас вылетаю на место. Главное - обеспечить безопасность граждан", - отметил В.Гройсман.

Напомним, в ночь на 23 марта мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".