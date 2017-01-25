В.Гройсман відвідає Хмельниччину із робочим візитом

На цей момент остаточно невідома програма візиту, як і об'єкти, які відвідає Прем'єр-міністр.

Як повідомляє кореспондент УНН з власних джерел, урядовий літак має приземлитись на летовище поблизу м.Старокостянтинів. Разом із візитом В.Гройсмана передбачається і візит в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Урядові чиновники мають оглянути пологове відділення Старокостянтинівської райлікарні, після цього кортеж з чиновниками має відправитись до м.Шепетівка, де виготовляють продукцію на замовлення оборонки. Окрім цього В.Гройсман має відвідати Хмельницьку АЕС, де очевидно буде обговорюватись питання щодо добудови 3-го та 4-го енергоблоків.

Як передає кореспондент УНН, депутатам облради невідомо про візит Прем'єр-міністра до області.