В.Гройсман відвідає Хмельниччину із робочим візитом
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 січня. УНН. На Хмельниччині готуються до візиту Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який відбудеться завтра. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.
На цей момент остаточно невідома програма візиту, як і об'єкти, які відвідає Прем'єр-міністр.
Як повідомляє кореспондент УНН з власних джерел, урядовий літак має приземлитись на летовище поблизу м.Старокостянтинів. Разом із візитом В.Гройсмана передбачається і візит в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Урядові чиновники мають оглянути пологове відділення Старокостянтинівської райлікарні, після цього кортеж з чиновниками має відправитись до м.Шепетівка, де виготовляють продукцію на замовлення оборонки. Окрім цього В.Гройсман має відвідати Хмельницьку АЕС, де очевидно буде обговорюватись питання щодо добудови 3-го та 4-го енергоблоків.
Як передає кореспондент УНН, депутатам облради невідомо про візит Прем'єр-міністра до області.