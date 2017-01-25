В.Гройсман посетит Хмельницкую область с рабочим визитом
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 января. УНН. В Хмельницкой области готовятся к визиту премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который состоится завтра. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.
На данный момент окончательно неизвестна программа визита, как и объекты, которые посетит премьер-министр.
Как сообщает корреспондент УНН из собственных источников, правительственный самолет должен приземлиться на аэродром вблизи г.Староконстантинов. Вместе с визитом В.Гройсмана предполагается и визит и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Правительственные чиновники должны осмотреть родильное отделение Староконстантиновской райбольницы, после этого кортеж с чиновниками должен отправиться в г.Шепетовка, где производят продукцию на заказ оборонки. Кроме этого В.Гройсман должен посетить Хмельницкую АЭС, где очевидно будет обсуждаться вопрос о достройке 3-го и 4-го энергоблоков.
Как передает корреспондент УНН, депутатам облсовета неизвестно о визите премьер-министра в область.