В.Гройсман відвідає Ізраїль 14 травня - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зустрінеться з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом в Єрусалимі 14 травня. Про це пише IzRus з посиланням на джерела в міністерстві закордонних справ Ізраїлю, передає УНН.
Повідомляється, що В.Гройсман планує пробути в Ізраїлі до 16 травня.
"Про майбутню зустріч Гройсман домовився з Нетаньяху ще 13 березня — він подзвонив ізраїльському прем'єру, попросивши призначити дату візиту. Під час бесіди Гройсман і Нетаньяху домовилися до кінця 2017 року завершити переговорний процес щодо створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між кабінетом міністрів України та урядом Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна та Ізраїль до кінця року завершать переговори стосовно Угоди про вільну торгівлю