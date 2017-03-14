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В.Гройсман в Анкарі взяв участь у відкритті фотовиставки, присвяченої роковинам окупації Криму

В.Гройсман в Анкарі взяв участь у відкритті фотовиставки, присвяченої роковинам окупації Криму

Київ • УНН

 • 12465 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в Анкарі взяв участь у відкритті фотовиставки, присвяченої роковинам окупації Криму, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.

"Більше 1000 днів український Крим знаходиться під окупацією Російської Федерації...за цей час "прекрасний український курорт перетворився руками російського агресора на мілітаризовану територію, де нехтуються права на віру, демократію, свободу...унаслідок окупації десятки тисяч кримських татар були змушені покинути свої домівки", - зазначив Володимир Гройсман.

У цьому контексті Прем’єр-міністр України підкреслив, що Україна високо цінує позицію Туреччини щодо підтримки територіальної цілісності та її незалежності.

"Ми точно знаємо, що український Крим буде повернутий Україні. Справедливість, закон буде відновлено. Це наш обов'язок і перемога", - підкреслив Володимир Гройсман.

Нагадамо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що обов'язком його країни є захист прав кримських татар.

Як повідомляв УНН, Туреччина підтримує територіальну цілісність України і вважає, що конфлікт на Сході України має бути вирішений дипломатично через виконання мінських угод.

Українські Національні Новини

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