В.Гройсман в Анкарі відвідав Tурецьку Аерокосмічну Корпорацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в Анкарі відвідав Tурецьку Аерокосмічну Корпорацію, де провів зустріч із керівництвом Асоціації підприємств оборонного та аерокосмічного комплексу, передає УНН з посиланням на прес-центр Уряду.
Зазначають, що Глава українського Уряду ознайомився із діяльністю Корпорації та оглянув її виробничі потужності, зокрема цехи з виробництва вузлів літаків, легкомоторних літаків та вузлів гелікоптерів.
“Україна зацікавлена у взаємному обміні технологій та новітніх розробок для сприяння розвитку цих галузей країн,” — зазначив він.
У цьому контексті Глава українського Уряду зауважив, що ефективна робота Спільної робочої групи з координації стратегічних проектів має суттєво розширити спектр двосторонніх проектів.
“Україна, що має замкнутий цикл створення і виробництва пасажирських та транспортних літаків, зацікавлена у розвитку співробітництва у сферах літакобудування,” — наголосив Прем’єр-міністр.
Крім того, сторони також обговорили можливості спільного проектування і створення космічного ракетного комплексу, виробництва військової техніки та боєприпасів.