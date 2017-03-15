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В.Гройсман в Анкарі відвідав Tурецьку Аерокосмічну Корпорацію

В.Гройсман в Анкарі відвідав Tурецьку Аерокосмічну Корпорацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в Анкарі відвідав Tурецьку Аерокосмічну Корпорацію, де провів зустріч із керівництвом Асоціації підприємств оборонного та аерокосмічного комплексу, передає УНН з посиланням на прес-центр Уряду.

Зазначають, що Глава українського Уряду ознайомився із діяльністю Корпорації та оглянув її виробничі потужності, зокрема цехи з виробництва вузлів літаків, легкомоторних літаків та вузлів гелікоптерів.

“Україна зацікавлена у взаємному обміні технологій та новітніх розробок для сприяння розвитку цих галузей країн,” — зазначив він.

У цьому контексті Глава українського Уряду зауважив, що ефективна робота Спільної робочої групи з координації стратегічних проектів має суттєво розширити спектр двосторонніх проектів.

“Україна, що має замкнутий цикл створення і виробництва пасажирських та транспортних літаків, зацікавлена у розвитку співробітництва у сферах літакобудування,” — наголосив Прем’єр-міністр.

Крім того, сторони також обговорили можливості спільного проектування і створення космічного ракетного комплексу, виробництва військової техніки та боєприпасів.

Українські Національні Новини

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