В.Гройсман: уряд продовжить реформу "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уряд України продовжить реформу ключового енергетичного державного холдингу НАК "Нафтогаз України", яка передбачає розмежування функцій компанії та її розділення, і поширить приклад корпоративних перетворень на інші державні компанії, що мають стратегічне значення. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з очільниками іноземних дипломатичних місій у четвер, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
"Реформа НАК “Нафтогаз Україн” — це пілот, який ми поширимо далі — на “Укрзалізницю”, інші компанії", - сказав він.
"Ми забезпечимо тріаж (розділення НАКу), і це, серед іншого, буде сприяти подальшому зменшенню проявів корупції в енергетичній сфері. Ми йдемо цим шляхом", - додав очільник уряду.
Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман наполягав на швидшому створені ринку газу.
Як повідомляв УНН, "Нафтогаз" підписав меморандум про можливу співпрацю з Eustream і Snam.