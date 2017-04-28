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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В.Гройсман: уряд продовжить реформу "Нафтогазу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уряд України продовжить реформу ключового енергетичного державного холдингу НАК "Нафтогаз України", яка передбачає розмежування функцій компанії та її розділення, і поширить приклад корпоративних перетворень на інші державні компанії, що мають стратегічне значення. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з очільниками іноземних дипломатичних місій у четвер, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.

В.Гройсман: уряд продовжить реформу "Нафтогазу"

"Реформа НАК “Нафтогаз Україн” — це пілот, який ми поширимо далі — на “Укрзалізницю”, інші компанії", - сказав він.

"Ми забезпечимо тріаж (розділення НАКу), і це, серед іншого, буде сприяти подальшому зменшенню проявів корупції в енергетичній сфері. Ми йдемо цим шляхом", - додав очільник уряду.

Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман наполягав на швидшому створені ринку газу.

Як повідомляв УНН, "Нафтогаз" підписав меморандум про можливу співпрацю з Eustream і Snam.

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