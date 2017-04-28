В.Гройсман: правительство продолжит реформу "Нафтогаза"

"Реформа НАК "Нафтогаз Украины" - это пилот, который мы распространим далее - на "Укрзализныцю", другие компании", - сказал он.

"Мы обеспечим триажа (разделение НАК), и это, среди прочего, будет способствовать дальнейшему уменьшению проявлений коррупции в энергетической сфере. Мы идем по этому пути", - добавил глава правительства.

Напомним, Премьер В.Гройсман настаивал на скорейшем созданы рынка газа.

Как сообщал УНН, "Нафтогаз" подписал меморандум о возможном сотрудничестве с Eustream и Snam.