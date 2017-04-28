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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Гройсман: правительство продолжит реформу "Нафтогаза"

Киев • УНН

 • 12295 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правительство Украины продолжит реформу ключевого энергетического государственного холдинга НАК "Нафтогаз Украины", которая предусматривает разделение функций компании и ее разделение, и распространит пример корпоративных преобразований на другие государственные компании, имеющие стратегическое значение. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с руководителями иностранных дипломатических миссий в четверг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

В.Гройсман: правительство продолжит реформу "Нафтогаза"

"Реформа НАК "Нафтогаз Украины" - это пилот, который мы распространим далее - на "Укрзализныцю", другие компании", - сказал он.

"Мы обеспечим триажа (разделение НАК), и это, среди прочего, будет способствовать дальнейшему уменьшению проявлений коррупции в энергетической сфере. Мы идем по этому пути", - добавил глава правительства.

Напомним, Премьер В.Гройсман настаивал на скорейшем созданы рынка газа.

Как сообщал УНН, "Нафтогаз" подписал меморандум о возможном сотрудничестве с Eustream и Snam.

Украинские Национальные Новости

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