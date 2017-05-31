В.Гройсман: уряд має забезпечити інтеграцію інфраструктури в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Уряд має забезпечити інтеграцію української інфраструктури в Європейський Союз. Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Нам потрібно забезпечити не тільки економічну і політичну інтеграцію, а треба забезпечити інтеграцію української інфраструктури до ЄС", - сказав В.Гройсман.
Він зазначив, що в цьому контексті є важливим будівництво і реконструкція доріг.
"Фактично зусиллями ДФС ми змогли мобілізувати тільки за 5 місяців цього року приблизно біля 6 млрд додаткових ресурсів, а якщо бути точним, 5,6 млрд грн, які будуть направлені на будівництво і реконструкцію доріг в українських областях", - сказав В.Гройсман.
Нагадаємо, віце-прем'єр І.Климпуш-Цинцадзе доручила пришвидшити роботу над "дорожніми картами" імплементації угоди з ЄС.