В.Гройсман: правительство должно обеспечить интеграцию инфраструктуры в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Правительство должно обеспечить интеграцию украинской инфраструктуры в Европейский Союз. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Нам нужно обеспечить не только экономическую и политическую интеграцию, а надо обеспечить интеграцию украинской инфраструктуры в ЕС", - сказал В.Гройсман.
Он отметил, что в этом контексте важными являются строительство и реконструкция дорог.
"Фактически усилиями ГФС мы смогли мобилизовать только за 5 месяцев этого года примерно около 6 млрд дополнительных ресурсов, а если быть точным, 5,6 млрд грн, которые будут направлены на строительство и реконструкцию дорог в украинских областях", - сказал В.Гройсман.
Напомним, вице-премьер И.Климпуш-Цинцадзе поручила ускорить работу над "дорожными картами" имплементации соглашения с ЕС.