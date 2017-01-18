В.Гройсман: Україна має запроваджувати державне медстрахування

"Нам треба запроваджувати державне медичне страхування для українських громадян. Щоб кожна людина знала, що вона застрахована державою", - наголосив він.

Раніше віце-прем'єр П.Розенко заявив, що щонайменше три роки потрібно для запровадження медичного страхування в Україні.