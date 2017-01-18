В.Гройсман: Україна має запроваджувати державне медстрахування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Україна має запроваджувати медичне державне страхування. Про це сказав Прем'єр-міністр Украіни Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Нам треба запроваджувати державне медичне страхування для українських громадян. Щоб кожна людина знала, що вона застрахована державою", - наголосив він.
Раніше віце-прем'єр П.Розенко заявив, що щонайменше три роки потрібно для запровадження медичного страхування в Україні.