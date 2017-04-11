В.Гройсман цього року очікує на візит прем’єрів Угорщини та Чехії до України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман очікує на візит прем’єрів Угорщини та Чехії до України у другій половині 2017 року. На цьому він наголосив під час зустрічі із міністрами закордонних справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком, Угорщини Петером Сійярто та Чеської Республіки Любомиром Заоралеком, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
Як повідомили у прес-службі КМУ, сторони обговорили та погодилися на неприпустимості реалізації проекту з будівництва трубопроводу “Північний потік 2”.
Володимир Гройсман подякував головам зовнішньополітичних відомств Словаччини, Угорщини та Чехії за підтримку України в євроінтеграційних прагненнях та у відстоюванні територіальної цілісності, засудження агресії з боку Російської Федерації.
“Для нас це є надзвичайно важливим. Сьогодні ваш візит є знаком солідарності з Україною”, — наголосив Глава українського Уряду, звертаючись до співрозмовників.
Він також зазначив, що очікує на візит прем’єр-міністрів Угорщини та Чехії до України у другій половині 2017 року.
Раніше П.Порошенко обговорив із главами МЗС Словаччини, Чехії та Угорщини санкції проти РФ.