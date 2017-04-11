В.Гройсман этого года ожидает визит премьеров Венгрии и Чехии в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает визит премьеров Венгрии и Чехии в Украину во второй половине 2017 года. Об этом он заявил во время встречи с министрами иностранных дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, Венгрии Петером Сийярто и Чешской Республики Любомиром Заоралеком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
Как сообщили в пресс-службе КМУ, стороны обсудили и согласились на недопустимости реализации проекта по строительству трубопровода "Северный поток 2".
Владимир Гройсман поблагодарил глав внешнеполитических ведомств Словакии, Венгрии и Чехии за поддержку Украины в евроинтеграционных стремлениях и в отстаивании территориальной целостности, осуждении агрессии со стороны Российской Федерации.
"Для нас это чрезвычайно важно. Сегодня ваш визит является знаком солидарности с Украиной", - подчеркнул глава украинского правительства, обращаясь к собеседникам.
Он также отметил, что ожидает визит премьер-министров Венгрии и Чехии в Украину во второй половине 2017 года.
Ранее П.Порошенко обсудил с главами МИД Словакии, Чехии и Венгрии санкции против РФ.