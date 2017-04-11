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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114626 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173217 просмотра

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11 марта, 14:39 • 127102 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123205 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116103 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В.Гройсман этого года ожидает визит премьеров Венгрии и Чехии в Украине

В.Гройсман этого года ожидает визит премьеров Венгрии и Чехии в Украине

Киев  •  УНН

 • 13272 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает визит премьеров Венгрии и Чехии в Украину во второй половине 2017 года. Об этом он заявил во время встречи с министрами иностранных дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, Венгрии Петером Сийярто и Чешской Республики Любомиром Заоралеком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Как сообщили в пресс-службе КМУ, стороны обсудили и согласились на недопустимости реализации проекта по строительству трубопровода "Северный поток 2".

Владимир Гройсман поблагодарил глав внешнеполитических ведомств Словакии, Венгрии и Чехии за поддержку Украины в евроинтеграционных стремлениях и в отстаивании территориальной целостности, осуждении агрессии со стороны Российской Федерации.

"Для нас это чрезвычайно важно. Сегодня ваш визит является знаком солидарности с Украиной", - подчеркнул глава украинского правительства, обращаясь к собеседникам.

Он также отметил, что ожидает визит премьер-министров Венгрии и Чехии в Украину во второй половине 2017 года.

Ранее П.Порошенко обсудил с главами МИД Словакии, Чехии и Венгрии санкции против РФ.

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