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В.Гройсман: тим, хто плутає державну роль з приватною, треба "дати по руках"

В.Гройсман: тим, хто плутає державну роль з приватною, треба "дати по руках"

Київ • УНН

 • 10677 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав "дати по руках" тим, хто плутає свою державну роль з приватною. Про це він заявив під час урочистостей з нагоди 25-ї річниці створення Служби безпеки України, передає УНН.

"Тому дуже важливо, щоб правоохоронна система використовувалася не для того, щоби підтримувати процеси тіньової економіки, а навпаки, боротися з цим. Всі блага маємо повернути кожному, хто цього потребує, у першу чергу, українському народу", - заявив В.Гройсман.

Він наголосив, що "тим, хто плутає свою державну роль з приватною – теж завдання "дати по руках". За його словами, правоохоронці на сьогодні потребують якісної зброї, технологій, якісних заробітних плат, і це, за його словами, є в економіці України.

Прем'єр зазначив, що на сьогодні Уряд намагається побудувати сильну, міцну державу і запевнив працівників СБУ у всебічній підтримці правоохоронної системи країни.

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"Ми збережемо і виграємо війну за успішну Україну, яка йде багато віків. Іншого варіанту у нас немає. Ваша роль є надзвичайно важливою для нашої країни. Безпека – у ваших руках. Ті, хто служить своїй країні, є справжніми патріотами і героями", - наголосив В.Гройсман.

Він також подякував співробітникам СБУ за професіоналізм та віддану службу.

В.Гройсман запевнив, що бойові підрозділи і ті, хто сьогодні "в полі", можуть розраховувати на всебічну підтримку уряду України і його особисту як Прем'єр-міністра.

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