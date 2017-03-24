В.Гройсман: тем, кто путает государственную роль с частной, надо "дать по рукам"

"Поэтому очень важно, чтобы правоохранительная система использовалась не для того, чтобы поддерживать процессы теневой экономики, а наоборот, бороться с этим. Все блага должны вернуть каждому, кто в этом нуждается, в первую очередь, украинскому народу", - заявил В.Гройсман.

Он отметил, что "тем, кто путает свою государственную роль с частной - тоже задача "дать по рукам". По его словам, правоохранители сегодня нуждаются в качественном оружии, технологиях, качественных заработных платах, и это, по его словам, есть в экономике Украина.

Премьер отметил, что на сегодня Правительство пытается построить сильное, крепкое государство и заверил работников СБУ во всесторонней поддержке правоохранительной системы страны.

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"Мы сохраним и выиграем войну за успешную Украину, которая идет уже много веков. Другого варианта у нас нет. Ваша роль чрезвычайно важна для нашей страны. Безопасность - в ваших руках. Те, кто служит своей стране, являются настоящими патриотами и героями", - отметил В.Гройсман.

Он также поблагодарил сотрудников СБУ за профессионализм и преданную службу.

В.Гройсман заверил, что боевые подразделения и те, кто сегодня "в поле", могут рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства Украины и его личную как Премьер-министра.