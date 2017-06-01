В.Гройсман сподівається, що цей рік буде успішним для України

"Я глибоко вірю в те, що наступний рік, до наступного Молитовного сніданку, він має бути не менш складним, але він має бути успішним. Ми маємо виграти ту боротьбу, яка йде багато віків за прекрасну нашу державу, за благополуччя українського народу і на цьому шляху віра і молитва буде завжди нам допомагала приймати вірні рішення і долати труднощі", - сказав В.Гройсман.

Прем'єр також додав, що цей Молитовний сніданок привносить у життя українців єдність.

"Аналізуючи цей рік, наврядчи ми можемо сказати, що він був простий, але точно знаю, що та молитва, яка була звершена в цій залі рік назад, допомогла нам у дуже складних питаннях. Ми іноді дуже роз'єднані і іноді нам не вистачає мудрості, але на наших плечах лежить надзвичайно велика відповідальність за прекрасну європейську країну. Сьогодні суспільство вимагає від нас тільки єдиного, що ми маємо бути єдині, ми маємо боротись за те, щоб країна стала успішна, щоб на нашу землю прийшов мир, щоб врешті решт, ми змогли реалізувати свої бажання і прагнення. За всім цим стоїть віра, важка праця і має бути результат",- додав В.Гройсман.

Нагадаємо, Філарет помолився за мир в Україні.