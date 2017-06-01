В.Гройсман надеется, что этот год будет успешным для Украины

"Я глубоко верю в то, что следующий год, до следующего Молитвенного завтрака, он должен быть не менее сложным, но он должен быть успешным. Мы должны выиграть ту борьбу, которая идет много веков за прекрасную наше государство, за благополучие украинского народа и на этом пути вера и молитва будет всегда нам помогала принимать верные решения и преодолевать трудности", - сказал В.Гройсман.

Премьер также добавил, что этот молитвенный завтрак привносит в жизнь украинцев единство.

Анализируя этом год, вряд ли мы можем сказать, что он был простой, но точно знаю, что и молитва, которая была совершена в этом зале год назад, помогла нам в очень сложных вопросах. Мы иногда очень разобщены и иногда нам не хватает мудрости, но на наших плечах лежит очень большая ответственность за прекрасную европейскую страну. Сегодня общество требует от нас только одного, что мы должны быть едины, мы должны бороться за то, чтобы страна стала успешная, чтобы на нашу землю пришел мир, чтобы в конце концов, мы смогли реализовать свои желания и стремления. За всем этим стоит вера, тяжелый труд и должен быть результат", - добавил В.Гройсман.

Напомним, Филарет помолился за мир в Украине.