В.Гройсман розраховує ухвалити рішення щодо Служби фінрозслідувань найближчими місяцями
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує, що протягом декількох місяців спільними зусиллями Уряду, Парламенту та Національної Ради Реформ буде узгоджене та ухвалене питання щодо створення єдиної Служби фінансових розслідувань, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Прем’єр повідомив, що на засіданні 22 березня Кабінет Міністрів України попередньо розглянув, схвалив та направив на розгляд Національної Ради Реформ напрацьований Міністерством фінансів України законопроект щодо створення Служби фінансових розслідувань.
“Будемо надіятися на те, що найближчим часом на Раді Реформ ми зможемо це розглянути і вже остаточно ухвалити рішення і направити його в Парламент”, — сказав Володимир Гройсман.
Він додав, що Уряд хоче об’єднати свої пропозиції із ініціативами Парламенту з цього питання.
“Що принципово важливо — треба ліквідувати колишній „ОБХСС“, це економічна служба Поліції, треба ліквідувати економічну службу СБУ — це не їхні функції, треба фактично завершити ліквідацію податкової міліції і утворити єдину професійну Служби фінансових розслідувань. Замінити ці 3-4 служби на одну професійну, якісну службу. Ми очікуємо, що найближчим часом ми це питання узгодимо. Я вже ініціював це питання, і після того зможемо швидко ухвалити. Я би хотів, щоби протягом декількох місяців ми це питання вирішили”, — підкреслив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, Кабмін незабаром розгляне стратегію роботи українських шахт.