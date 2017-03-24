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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Гройсман рассчитывает принять решение о Службе финрасследований в ближайшие месяцы

В.Гройсман рассчитывает принять решение о Службе финрасследований в ближайшие месяцы

Киев • УНН

 • 8623 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что в течение нескольких месяцев совместными усилиями правительства, парламента и Национального Совета Реформ будет согласовано и принято вопрос о создании единой Службы финансовых расследований, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер сообщил, что на заседании 22 марта Кабинет Министров Украины предварительно рассмотрел, одобрил и направил на рассмотрение Национального Совета Реформ наработанный Министерством финансов Украины законопроект о создании Службы финансовых расследований.

"Будем надеяться на то, что в ближайшее время на Совете Реформ мы сможем это рассмотреть и уже окончательно принять решение и направить его в Парламент", - сказал Владимир Гройсман.

Он добавил, что правительство хочет объединить свои предложения с инициативами парламента по этому вопросу.

"Что принципиально важно - нужно ликвидировать бывший " ОБХСС ", это экономическая служба Полиции, надо ликвидировать экономическую службу СБУ - это не их функции, надо фактически завершить ликвидацию налоговой милиции и создать единую профессиональную Службы финансовых расследований. Заменить эти 3-4 службы на одну профессиональную, качественную службу. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы этот вопрос согласуем. Я уже инициировал этот вопрос, и после того сможем быстро принять. Я бы хотел, чтобы в течение нескольких месяцев мы этот вопрос решили ", - подчеркнул В.Гройсман.

Как сообщал УНН, Кабмин вскоре рассмотрит стратегию работы украинских шахт.

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