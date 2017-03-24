В.Гройсман рассчитывает принять решение о Службе финрасследований в ближайшие месяцы

Премьер сообщил, что на заседании 22 марта Кабинет Министров Украины предварительно рассмотрел, одобрил и направил на рассмотрение Национального Совета Реформ наработанный Министерством финансов Украины законопроект о создании Службы финансовых расследований.

"Будем надеяться на то, что в ближайшее время на Совете Реформ мы сможем это рассмотреть и уже окончательно принять решение и направить его в Парламент", - сказал Владимир Гройсман.

Он добавил, что правительство хочет объединить свои предложения с инициативами парламента по этому вопросу.

"Что принципиально важно - нужно ликвидировать бывший " ОБХСС ", это экономическая служба Полиции, надо ликвидировать экономическую службу СБУ - это не их функции, надо фактически завершить ликвидацию налоговой милиции и создать единую профессиональную Службы финансовых расследований. Заменить эти 3-4 службы на одну профессиональную, качественную службу. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы этот вопрос согласуем. Я уже инициировал этот вопрос, и после того сможем быстро принять. Я бы хотел, чтобы в течение нескольких месяцев мы этот вопрос решили ", - подчеркнул В.Гройсман.

Как сообщал УНН, Кабмин вскоре рассмотрит стратегию работы украинских шахт.