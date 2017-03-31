В.Гройсман розповів, скільки грошей надійде в бюджет завдяки боротьбі з контрабандою

“Ми абсолютно чітко наголошуємо на тому, що треба наводити порядок на українській митниці. Тільки наші рейдові перевірки, наприклад, по Одеській митниці за 5 днів, раптова перевірка, дала надходження за 5 днів, як за весь місяць”, — сказав В.Гройсман, не уточнивши при цьому суму надходжень у бюджет, що стало можливим завдяки такій перевірці.

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“Ми розуміємо, що на всіх кордонах є скоординована робота різних інституцій по захисту контрабанди. Тому нам потрібен об’єднаний силовий кулак, коли ми вдаримо по контрабандистам і по всім тим, хто має до цього відношення. Це для нас надзвичайно важливо, бо я вражаю, там десятки мільярдів грошей, які належать освітянам, лікарям, українському війську і ми маємо їх просто залучити до державного бюджету”, — сказав глава Уряду.