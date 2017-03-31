В.Гройсман рассказал, сколько денег поступит в бюджет благодаря борьбе с контрабандой

"Мы абсолютно четко подчеркиваем, что надо наводить порядок на украинской таможне. Только наши рейдовые проверки, например, по Одесской таможне за 5 дней, внезапная проверка, дала поступления за 5 дней, как за весь месяц", - сказал В.Гройсман, не уточнив при этом сумму поступлений в бюджет, что стало возможным благодаря такой проверке.

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"Мы понимаем, что на всех границах является скоординированная работа различных институтов по защите контрабанды. Поэтому нам нужен объединенный силовой кулак, когда мы ударим по контрабандистам и по всем тем, кто имеет к этому отношение. Это для нас очень важно, там десятки миллиардов денег, принадлежащих педагогам, врачам, украинской армии и мы их просто должны привлечь в государственный бюджет", - сказал глава правительства.