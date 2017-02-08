В.Гройсман розпочав переговори з Прем'єр-міністром Греції щодо співробітництва
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав переговори з Прем'єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ципрасом, який 8-9 лютого перебуває в Україні з робочим візитом, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Так, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав переговори з Прем'єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ципрасом, який 8-9 лютого перебуває в Україні з робочим візитом.
У рамках переговорів передбачається обговорення Главами двох Урядів першочергових питань українсько-грецького співробітництва та взаємодії двох держав в міжнародних і регіональних організаціях.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, візит в Україну планувався давно, він був включений в програму зарубіжних поїздок прем'єра А.Ціпраса, але неодноразово відкладався.