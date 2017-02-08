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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В.Гройсман розпочав переговори з Прем'єр-міністром Греції щодо співробітництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав переговори з Прем'єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ципрасом, який 8-9 лютого перебуває в Україні з робочим візитом, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

В.Гройсман розпочав переговори з Прем'єр-міністром Греції щодо співробітництва

Так, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав переговори з Прем'єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ципрасом, який 8-9 лютого перебуває в Україні з робочим візитом.

У рамках переговорів передбачається обговорення Главами двох Урядів першочергових питань українсько-грецького співробітництва та взаємодії двох держав в міжнародних і регіональних організаціях.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, візит в Україну планувався давно, він був включений в програму зарубіжних поїздок прем'єра А.Ціпраса, але неодноразово відкладався.

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