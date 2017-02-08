В.Гройсман начал переговоры с Премьер-министром Греции о сотрудничестве

Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман начал переговоры с Премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом, который 8-9 февраля находится в Украине с рабочим визитом.

В рамках переговоров предполагается обсуждение главами двух правительств первоочередных вопросов украинско-греческого сотрудничества и взаимодействия двух государств в международных и региональных организациях.

Напомним, как сообщал УНН, визит в Украину планировался давно , он был включен в программу зарубежных поездок премьера А.Ципраса, но неоднократно откладывался.