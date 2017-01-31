В.Гройсман провів екстрену нараду в Авдіївці через загострення ситуації в районі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів в Авдіївці екстрену нараду через загострення ситуації в районі. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив кореспондент Ігор Меделян, передає УНН.
"Нарада закінчилася зовсім нещодавно, очолював її прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, крім того були присутні представники українського уряду, керівники обласної ВЦА та Авдіївської ВЦА", - повідомив кореспондент.
В.Гройсман дав команду всім службам міста найпершим чином потурбуватися про представників соціально незахищених категорій. Крім того обговорювалося питання забезпечення городян усім необхідним.
Нагадаємо, сьогодні із Авдіївки було вивезено 12 хворих.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.